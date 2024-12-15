Белорусская система РЭБ "Гроза-6" способна подавлять радиосвязь дронов и уже экспортируется за рубеж, подтверждая свою эффективность в реальных условиях.

Министерство обороны Белоруссии пополнило арсенал новыми станциями радиоэлектронной борьбы Р-934УМ2, известными как "Гроза-6". Эти устройства, разработанные конструкторским бюро "Радар", способны эффективно глушить радиосвязь на дальних расстояниях и нейтрализовать управление беспилотными летательными аппаратами, включая Bayraktar TB-2 и MQ-9 Reaper.

Р-934УМ2 работает в диапазоне частот от 30 до 3000 МГц, одновременно блокируя до 28 линий связи. В состав станции входит обнаружитель-пеленгатор, девятиканальный передатчик и семь антенн, которые делают систему универсальной и эффективной в боевых условиях.

На сегодняшний день станции уже используются в Белоруссии, а также экспортируются в другие страны, включая ОАЭ, Азербайджан и Ливию. Их возможности позволяют минимизировать угрозу от современных дронов, повышая уровень безопасности на поле боя. Army Recognition отмечает, что "Гроза-6" становится важным элементом в системах обороны, укрепляя позиции Белоруссии на мировом рынке вооружений.



