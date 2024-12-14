Эти ракеты имеют различные характеристики, от увеличенной дальности до использования спутниковой навигации.

На поле боя появились новые ракеты и ракеты-дроны, такие как «Нептун», «Паляница» и «Пекло», каждая из которых представляет собой особую угрозу для российской системы ПВО. Все эти устройства могут быть классифицированы как крылатые ракеты, однако каждая имеет свои уникальные особенности и возможности.

Ракета «Нептун» обладает дальностью около 300 км и оснащена усовершенствованной системой управления. Она использует активную радиолокационную головку самонаведения и спутниковую навигацию для более точного корректирования траектории.

Ракета «Паляница» имеет дальность до 700 км, однако она была разработана с упором на снижение стоимости. Для этого ракета использует турбореактивный двигатель и, вероятно, будет дозвуковой по скорости.

Что касается ракеты-дрона «Пекло», то её дальность составляет от 300 до 500 км, а боевую часть можно оценить в 10-20 кг. Система навигации, скорее всего, основана на спутниковых данных, а ракета тоже будет дозвуковой.

Для борьбы с такими угрозами российская ПВО располагает мощными системами, такими как С-400 и С-500, которые эффективно справляются с баллистическими ракетами. Однако с крылатыми ракетами и дронами задача усложняется.

Системы С-400 могут не всегда успеть сбить такие ракеты, особенно если они приближаются с низкой высоты. Здесь на помощь приходят более точные и быстрые ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», которые способны эффективно работать на финальных рубежах обороны.