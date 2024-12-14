В России разработали систему «Калинка», которая находит и отслеживает дронов и безэкипажные катера по спутниковым сигналам, включая Starlink. Система уже применяется в боевых условиях и устанавливается на различные платформы.

В России начались испытпния системы мониторинга «Калинка», которая может обнаруживать и пеленговать сигналы спутниковых систем связи, включая сеть Starlink. Разработка представляет собой пеленгатор, способный вычислять координаты и отслеживать движение беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, которые используют эти спутниковые сети для управления.

Ранее для поиска таких целей использовались исключительно визуальные методы, что значительно ограничивало эффективность обнаружения в условиях сложной боевой обстановки. Теперь, благодаря системе «Калинка», появилась возможность отслеживать эти цели на расстоянии до 15 километров. Пеленгатор способен не только находить дронов и катера, но и точно направлять огонь для их нейтрализации.

Примечательно, что система может работать не только на воде или в воздухе, но и эффективно использоваться на земле, для поиска стационарных объектов, таких как наземные терминалы связи Starlink. На основе этой технологии уже разрабатываются мобильные комплексы, которые могут устанавливаться на катерах, гидроциклах и даже вертолетах, обеспечивая полноценную защиту стратегически важных объектов от атак с воздуха и воды.

Система «Калинка» проходит финальную апробацию и в ближайшее время планируется её массовое внедрение в Вооруженные силы России. В рамках испытаний подтверждена её высокая эффективность в реальных боевых условиях, где дроновые угрозы представляют собой все более актуальную проблему.