"Тор-М2", оборонительный комплекс нового поколения, теперь способен перехватывать высокоскоростные реактивные снаряды RM-70 "Vampire", демонстрируя значительные улучшения в защите ключевых объектов от современных воздушных угроз.

В арсенал российской противовоздушной обороны вошли новые технологии, позволяющие зенитному комплексу "Тор-М2" успешно справляться с перехватом чешских реактивных снарядов RM-70 "Vampire". Это стало возможным благодаря последним модернизациям в радарных системах и боеприпасах комплекса.

Современные ракеты RM-70 "Vampire" представляют собой сложную цель из-за их способности к быстрому маневрированию и малого размера. Новейшие обновления "Тор-М2" позволяют ему идентифицировать и уничтожать эти снаряды на дистанции до 10 километров. Это стало возможным благодаря улучшенной чувствительности радара и внедрению продвинутых алгоритмов обработки сигналов.

Особое внимание в модернизации "Тор-М2" уделено усовершенствованию ракет 9М338К. Эти ракеты оснащены радиолокационными взрывателями, настроенными на активацию в непосредственной близости от малозаметных целей, что значительно увеличивает вероятность успешного перехвата.