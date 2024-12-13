Российский ЗРК "Бук-М2" получил новую ракету с современной головкой самонаведения, значительно повышающую его боевые возможности в условиях современной воздушной войны.

Российская оборонная промышленность сделала значительный шаг в усилении противовоздушной обороны, модернизировав зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2". Новая ракета 9М317А с передовой радиолокационной головкой самонаведения уже внедрена в арсенал системы. Это обновление предназначено для улучшения способностей перехвата современных авиабомб, таких как AASM-250 HAMMER и JDAM-ER, что является ответом на повышение угроз в современной воздушной войне.

Ракета 9М317А обладает улучшенными характеристиками по скорости и дальности действия, достигая 1230 м/с и 50 км соответственно. Она оснащена технологией плоского сопла, что существенно снижает её заметность для радаров противника. Кроме того, благодаря новым технологиям в области радиоэлектронной борьбы, ракета способна эффективнее противостоять средствам радиоэлектронного подавления, что делает её более надежной в условиях интенсивных боевых действий.

Эта ракета уже прошла серию успешных испытаний, в ходе которых подтвердила свою способность перехватывать высокоскоростные воздушные цели на значительных дистанциях. В частности, тесты показали высокую эффективность в перехвате целей с малым радиолокационным сечением, что делает новую ракету оптимальным выбором для защиты от современных угроз.

С учетом последних мировых конфликтов и участившихся случаев применения высокоточного вооружения, улучшенный "Бук-М2" обеспечивает значительное преимущество в воздушной обороне. Военные эксперты уже оценивают нововведения как критически важные для обеспечения национальной безопасности в условиях возрастающей напряженности в воздушном пространстве.