Совет Федерации РФ одобрил закон, ограничивающий доступ к информации о деятельности госорганов и организаций в зонах военного положения, усиливая тем самым информационную безопасность в условиях специальной военной операции.

В российском Совете Федерации приняты поправки к закону о военном положении, которые вводят строгие ограничения на распространение информации о деятельности государственных и региональных органов власти в условиях военного положения. Эти изменения предназначены для укрепления безопасности страны в период повышенной угрозы.

Поправки в законодательство расширяют перечень мероприятий по защите информации, затрагивая не только федеральные органы, но и органы на уровне субъектов, включая суды и органы местного самоуправления. Также устанавливается контроль за информацией, связанной с деятельностью прокуратуры и следственных органов. Все это делается с целью предотвращения утечек важных сведений, которые могут быть использованы во время конфликта.

В соответствии с законом, Верховный суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет получают полномочия определять порядок и условия таких ограничений.