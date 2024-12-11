Российский ЗРК "Стрела-10" получил уникальное дополнение в виде "мангала", предназначенного для защиты от атак дронов. Это новшество подчеркивает умение России инновационно реагировать на современные военные вызовы.

В адаптации к современным военным вызовам, российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" получил необычное обновление. Российские военные инженеры оснастили его уникальным защитным навесом, прозванным "мангалом", который защищает установку от атак дронов-камикадзе.

Это технологическое новшество было разработано как ответ на увеличившееся использование малых беспилотников в боевых условиях. "Мангал" представляет собой двустворчатую конструкцию, которая в походном положении защищает верхнюю полусферу комплекса. Во время боевых действий эта защита может быть быстро откинута, обеспечивая необходимую подвижность и оперативность огневой мощи установки.

Командир ЗРК с позывным Амур комментирует: "Современное поле боя требует адаптации и использования всех доступных средств для защиты. Наша новая разработка позволяет уверенно противостоять угрозам из воздуха, сохраняя при этом боеготовность и маневренность системы."

ЗРК "Стрела-10" находится в строю с 1976 года и изначально был нацелен на борьбу с вертолетами и низколетящими самолетами. Сегодня же, в условиях технологической эволюции ведения войн, он адаптирован для защиты от более современных угроз, включая беспилотные летательные аппараты.