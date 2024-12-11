Современный ОТРК "Искандер-1000" стал кульминацией развития баллистических ракет, начавшегося с "Оки", предлагая улучшенные характеристики и маневренность благодаря новым технологиям и инженерным решениям.

С момента разработки оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 9К714 "Ока", инженеры КБ "Машиностроение" не прекращали работу над улучшением баллистических технологий. Сегодняшнее достижение — ОТРК "Искандер-1000" — это вершина инноваций, основанная на опыте предыдущих поколений.

"Ока", начавшая своё путешествие в ракетные арсеналы СССР в 1980 году, была отмечена за выдающиеся характеристики: дальность полета в 400 км и скорость, достигающая на нисходящем участке траектории 11 000 км/ч. Оснащенная инерциальной системой наведения на базе датчиков угловой скорости (ДУСУ), ракета стала значимым шагом в разработке точных боеприпасов.

Последующий этап развития привел к созданию "Искандер-1000", квазибаллистической ракеты нового поколения с предполагаемой дальностью до 1000 км (1300 с облегченной БЧ). Этот комплекс стал результатом многолетних исследований и инноваций, включая использование управляемых аэродинамических рулей для боевой ступени, что обеспечило повышенную точность и маневренность.



