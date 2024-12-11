Google прекратил разработку ручки Pixel Tablet Pen, которая могла бы стать ключевым аксессуаром для нового планшета Pixel Tablet 2.

Google отказался от разработки ручки Pixel Tablet Pen, которая могла бы стать отличным дополнением к новому планшету. Информация об этом поступила неожиданно, но весьма неприятно для поклонников бренда.

Внутренние источники сообщают, что ручка для Pixel Tablet, получившая кодовое имя "bushukan" или "B80", была почти готова к выпуску. Разработка шла полным ходом, уже началась сертификация для мирового рынка. Этот аксессуар должен был поддерживать магнитное крепление к клавиатуре и интеграцию с функцией "Найти мое устройство", чтобы пользователи могли легко находить ручку в случае ее утери.

Ручка должна была поступить в продажу в белом и сером цветах, подходящих под цветовую гамму планшета Pixel Tablet 2. Она также включала в себя кнопку для быстрого доступа к приложению для заметок. Пользователи смогли бы писать текст ручкой прямо в текстовые поля, а система на лету преобразовывала бы рукописный ввод в печатный текст с помощью распознавания почерка в Gboard.

Хотя планшет Pixel Tablet 2 и не увидел свет, Google не оставляет попыток улучшить функциональность уже существующих устройств. Несмотря на то, что отмена ручки может показаться упущенной возможностью, компания продолжает инвестировать в улучшение текущих продуктов.