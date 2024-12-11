Google отказался от разработки ручки Pixel Tablet Pen, которая могла бы стать отличным дополнением к новому планшету. Информация об этом поступила неожиданно, но весьма неприятно для поклонников бренда.
Внутренние источники сообщают, что ручка для Pixel Tablet, получившая кодовое имя "bushukan" или "B80", была почти готова к выпуску. Разработка шла полным ходом, уже началась сертификация для мирового рынка. Этот аксессуар должен был поддерживать магнитное крепление к клавиатуре и интеграцию с функцией "Найти мое устройство", чтобы пользователи могли легко находить ручку в случае ее утери.
Ручка должна была поступить в продажу в белом и сером цветах, подходящих под цветовую гамму планшета Pixel Tablet 2. Она также включала в себя кнопку для быстрого доступа к приложению для заметок. Пользователи смогли бы писать текст ручкой прямо в текстовые поля, а система на лету преобразовывала бы рукописный ввод в печатный текст с помощью распознавания почерка в Gboard.
Хотя планшет Pixel Tablet 2 и не увидел свет, Google не оставляет попыток улучшить функциональность уже существующих устройств. Несмотря на то, что отмена ручки может показаться упущенной возможностью, компания продолжает инвестировать в улучшение текущих продуктов.