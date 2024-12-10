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Mirakl
Из-за нескольких характерных особенностей самоходка "Рапира" может "подпрыгивать" при стрельбе
Самоходная пушка "Рапира" демонстрирует значительные недостатки в устойчивости при стрельбе, несмотря на свои тактические преимущества, такие как мобильность и способность к маскировке.

На передовой обнаружены редкие экземпляры самоходной артиллерийской установки "Рапира", установленные на шасси МТ-ЛБ.

Несмотря на общепризнанную мобильность и низкий силуэт, который облегчает маскировку, система демонстрирует значительные недостатки при эксплуатации.

Военный эксперт Евгений Даманцев указывает на "подвижность" пушки в момент выстрела, что существенно снижает точность огня и может вызывать проблемы при установке на позиции.

Основная проблема заключается в том, что из-за мощности снаряда и близкого расположения дульного среза к земле, пушка после выстрела может "подпрыгивать" и отскакивать назад. Это приводит не только к возникновению облака пыли и огня от дульного тормоза, но и к потенциальной нестабильности во время боевых действий.

#новости #военные новости #военная техника #вооружение #армия россии #военная техника россии #пушка рапира
Источник: www1.ru
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