Роскосмос анонсировал запуск спутниковой системы по образцу Starlink к 2030 году, что значительно улучшит качество и доступность интернет-связи по всей России и усилит международное присутствие страны в космической индустрии.

К 2030 году Россия планирует развернуть собственную сеть спутников, аналогичную американской Starlink, что обещает кардинальные изменения в области спутниковой связи.

О разработке проектов сообщил Юрий Борисов, руководитель Роскосмоса. В планы входит создание двух типов орбитальных группировок — низкоорбитальной и среднеорбитальной, которые предоставят доступ к высокоскоростному интернету и улучшат качество связи на территории всей России.

Реализация проекта поручена частной компании «Бюро 1 440», которая будет работать над низкоорбитальными спутниками, предназначенными для широкополосного интернета. Также в рамках космической программы развивается проект «Скиф», который займется созданием среднеорбитальной спутниковой группировки.

Цель нововведений — не только обеспечение стабильной связи для удаленных регионов, но и укрепление позиций России на международной арене в сфере космических технологий. Подобные проекты открывают новые возможности для технологического сотрудничества и развития инфраструктуры