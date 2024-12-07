Американское издание признало, что российские Р-37М могут эффективно справляться с перехватом современных американских истребителей F-16C.

Известное американское издание Military Watch Magazine отметило высокую эффективность российских зенитных ракет Р-37М. По мнению экспертов, эти ракеты обладают достаточными характеристиками, позволяющими им успешно перехватывать маневрирующие цели, такие как американские многофункциональные истребители F-16C/D.

Р-37М, весом 510 кг и способные к действиям на дистанцию до 220 км, показали особенно хорошие результаты в условиях снижения лётных качеств из-за удаления от точки старта. Несмотря на уменьшение "энергетического резерва", ракета сохраняет способность к перехвату целей, осуществляющих интенсивные маневры с перегрузками до 10G.

Это делает Р-37М весьма эффективным средством противодействия не только F-16C/D, но и другим маневренным истребителям, способным оперировать на высотах от 5 до 7 км.