Обновленный зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" значительно улучшил свою способность к перехвату малозаметных ракет, увеличив эффективность в три раза благодаря новым радарами и улучшенной ракетной технике.

Модернизированная версия зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-СМ" получила значительные улучшения, благодаря новым радарами наведения 1РС3 и радиолокационным обнаружителям 1РС1-3Е с пассивными фазированными антенными решетками.

Эти усовершенствования позволяют комплексу обнаруживать и поражать воздушные цели, включая малозаметные крылатые ракеты типа "Storm Shadow", в три раза эффективнее по сравнению с предыдущими моделями.

С новыми радарами, оборудованными мощными СВЧ-генераторами и чувствительными приемными трактами, "Панцирь-СМ" может обнаруживать объекты с эффективной отражающей поверхностью около 0.01 м² на расстоянии до 17 км. Истребители переходного поколения "4++" теперь могут быть засечены на дистанции до 50-60 км.

В арсенал комплекса также добавлены новые двухступенчатые зенитные управляемые ракеты-перехватчики с удвоенным радиусом действия до 40 км.