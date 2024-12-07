Модернизированная версия зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-СМ" получила значительные улучшения, благодаря новым радарами наведения 1РС3 и радиолокационным обнаружителям 1РС1-3Е с пассивными фазированными антенными решетками.
Эти усовершенствования позволяют комплексу обнаруживать и поражать воздушные цели, включая малозаметные крылатые ракеты типа "Storm Shadow", в три раза эффективнее по сравнению с предыдущими моделями.
С новыми радарами, оборудованными мощными СВЧ-генераторами и чувствительными приемными трактами, "Панцирь-СМ" может обнаруживать объекты с эффективной отражающей поверхностью около 0.01 м² на расстоянии до 17 км. Истребители переходного поколения "4++" теперь могут быть засечены на дистанции до 50-60 км.
В арсенал комплекса также добавлены новые двухступенчатые зенитные управляемые ракеты-перехватчики с удвоенным радиусом действия до 40 км.