Новейшая атомная подводная лодка "Архангельск" проекта 885М, вооруженная крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", поступит на вооружение ВМФ России летом 2025 года после успешного завершения государственных испытаний.

Летом 2025 года российский Военно-морской флот пополнится современной атомной подводной лодкой "Архангельск" из проекта 885М, широко известного как "Ясень-М". Эта подлодка предназначена для усиления стратегических возможностей ВМФ благодаря своему вооружению — ракетам "Калибр-ПЛ" и "Оникс", которые могут наносить точные удары по наземным и морским целям на значительных расстояниях.

Подлодка "Архангельск" завершила в июне 2024 года серию морских испытаний, продемонстрировав высокие боевые и технические характеристики, необходимые для выполнения широкого спектра военных задач. По словам Владимира Мальцева, главы Общероссийского движения поддержки флота, испытания подтвердили готовность подлодки к оперативному использованию в реальных боевых условиях.

"Архангельск" был построен на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске, что гарантирует применение новейших технологий в его конструкции. Среди ключевых особенностей подлодки — улучшенная стелс-технология, позволяющая значительно снизить радиолокационную видимость, что критически важно для выполнения скрытных операций.