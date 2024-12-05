Установка УР-83П, "родственница" "Змея Горыныча", активно используется на фронте для проделывания проходов в минных полях, создавая коридоры шириной 6 метров и длиной 115 метров.

На передовой замечена портативная установка разминирования УР-83П, которая является аналогом знаменитой самоходной установки УР-77 "Метеорит", известной как "Змей Горыныч". В отличие от своего более крупного "родственника", УР-83П может транспортироваться на автомобилях с высокой проходимостью, что делает ее идеальной для использования в динамичных и меняющихся условиях современного боевого применения.

Эта установка предназначена для быстрого и эффективного преодоления минных полей, благодаря использованию мощного взрывного заряда в 1380 кг, который расчищает коридор длиной до 115 метров и шириной 6 метров. Создаваемый взрывной волной безопасный проход позволяет войскам и технике без риска пересекать заминированные участки.

Введенная в эксплуатацию в 1983 году, УР-83П продолжает оставаться важным средством для преодоления минных заграждений на современном поле боя, демонстрируя свою неоспоримую эффективность и актуальность.