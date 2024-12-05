Американские эксперты признали российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" практически неуязвимой и способной разорвать военный корабль пополам благодаря её скорости, дальности и маневренности.

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" произвела впечатление на американских военных экспертов, став объектом восхищения в публикации Military Watch Magazine. Минобороны России недавно впервые показало кадры использования этой ракеты в учениях, демонстрируя её боевые возможности. Журналисты подчеркнули, что благодаря своей скорости и мощности "Циркон" способен разорвать большинство военных кораблей пополам.

"Циркон" был впервые представлен в 2018 году и разработан для уничтожения надводных целей, но его возможности также позволяют поражать и наземные объекты. При дальности около 1000 километров ракета способна развивать скорость до 9 Махов, что придает ей невероятную кинетическую энергию, увеличивая разрушительную силу.

Особое внимание в Military Watch Magazine уделили характеристикам ракеты, которые делают её практически неуязвимой для современных систем ПВО. Высокая маневренность, маловысотная траектория на конечном этапе и гиперзвуковая скорость создают условия, при которых перехват "Циркона" становится крайне сложной задачей даже для самых передовых противовоздушных систем.