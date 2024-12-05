Это делает её эффективным противотанковым орудием с высокой мобильностью и универсальностью применения.

На фронте замечена редкая самоходная установка на базе МТ-ЛБ, оснащенная 100-мм противотанковой пушкой 2А29 "Рапира". Эти лёгкие бронированные тягачи, несмотря на их возраст, продолжают выполнять важные боевые задачи, становясь платформой для таких нестандартных орудий.

Самоходная "Рапира" сохранила свою высокую боевую ценность благодаря способности вести огонь как с закрытых позиций, так и использовать управляемую противотанковую ракету 9М117 комплекса "Кастет". Это позволяет поражать цели на расстоянии до 4500 метров, что делает её грозным инструментом в борьбе против бронированных целей.

Боевая эффективность этой модификации заключается в её гибкости: "Рапира" может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на дистанцию до 8 километров при значительном подъёме ствола. Такая универсальность находит применение в самых разных боевых ситуациях, что подтверждает её востребованность даже спустя десятилетия.