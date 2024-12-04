Такой подход демонстрирует находчивость и адаптацию к непростым условиям на передовой, обеспечивая сохранность техники.

Российские артиллеристы, обслуживающие 152-мм буксируемые орудия "Гиацинт-Б", внедрили на передовой интересную практику: они снимают колеса с пушек и прячут их в укрытие. Эта мера помогает защитить важные элементы техники от повреждений, которые могут возникнуть во время обстрелов. С учетом ограниченных возможностей по ремонту шин в полевых условиях, такой подход становится крайне полезным.

Орудие "Гиацинт-Б" почти всегда глубоко окопано и дополнительно защищено маскировочными средствами, включая противодроновую сетку. Это не только улучшает защиту орудия, но и делает его малозаметным. Снятые колеса надежно укрывают неподалеку, что исключает вероятность их повреждения осколками, и при необходимости их можно оперативно установить обратно.

Однако этот процесс требует значительных усилий от расчетов. Установка колес вручную — работа физически тяжелая, особенно в условиях отсутствия вспомогательных механизмов, но это необходимость, оправданная обеспечением боеготовности орудия. Бойцы подчеркивают, что смекалка и нестандартные решения часто помогают сохранять технику в рабочем состоянии, что становится одним из главных факторов их успешной работы.