ЗРК "Викинг" устанавливает новые бенчмарки в области противовоздушной обороны, обеспечивая превосходную защиту благодаря высокоскоростной ракете и усовершенствованным системам наведения.

Среди последних достижений в области вооружений выделяется зенитный ракетный комплекс "Викинг", предназначенный для защиты стратегически важных объектов и войск. Комплекс сочетает в себе передовые технологии и превосходит многие зарубежные системы по ключевым параметрам.

"Викинг" оснащен функционалом для обнаружения и уничтожения различных видов целей, включая аэродинамические и радиоконтрастные объекты. Благодаря автономным радиолокаторам подсвета и наведения, комплекс может эффективно функционировать в различных боевых условиях без дополнительной поддержки.

Примечательной особенностью "Викинга" является использование ракеты 9M317ME, которая достигает скорости 1550 м/с, что делает её одной из самых быстрых в своем классе. Эта характеристика значительно увеличивает шансы на успешное перехватывание и уничтожение входящих угроз.