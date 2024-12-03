«Панцирь-С1» подтвердил свою универсальность и мощь, демонстрируя способности перехватывать как малозаметные дроны, так и оперативно-тактические ракеты, такие как ATACMS.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» подтвердил свою способность противостоять самым сложным воздушным угрозам, включая малозаметные беспилотники и оперативно-тактические ракеты, такие как ATACMS. В недавнем испытании расчет «Панциря» успешно поразил малозаметный беспилотный летательный аппарат, находящийся на высоте 4700 метров и удалении 5300 метров, всего через пять секунд после запуска зенитной ракеты 57Э6.

Эксперты отмечают, что такие результаты стали возможны благодаря передовой системе управления огнем и высокоскоростным ракетам комплекса, которые могут развивать скорость до 1300 м/с. Сложные условия, в которых проходило перехватывание — угломестный сектор от +55 до 70 градусов, подчеркивают высокую маневренность и точность «Панциря-С1».

Кроме того, комплекс способен эффективно взаимодействовать с внешними радиолокационными системами, такими как РЛС обнаружения 96Л6 и РЛМ СОЦ, что позволяет ему перехватывать оперативно-тактические ракеты ATACMS на терминальных участках их траекторий. Это делает «Панцирь-С1» незаменимым средством защиты стратегически важных объектов от различных видов угроз, будь то дроны с малой ЭОП или высокоскоростные ракеты.