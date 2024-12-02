Российский БПЛА ZALA Z16 способен проникать на 75 км в тыл противника и эффективно обеспечивать разведку и целеуказание для авиации и артиллерии, оставаясь при этом невидимым для радиоэлектронных систем противника.

Беспилотник ZALA Z16, известный в военных кругах как «невидимка для РЭБ», продолжает демонстрировать свою ценность на поле боя. Этот аппарат стал ключевым элементом в выполнении операций территориальной оптико-электронной разведки, способен проникать на глубину до 75 км за линию фронта, что делает его незаменимым в координации ударов артиллерии и авиации.

Основное назначение ZALA Z16 — сбор разведданных и их оперативная передача в командные пункты ВВС и ПВО. На основе этих данных, авиация, включая истребители Су-34НВО, осуществляет точные бомбардировки, используя, например, ракеты Х-38МЛ или авиабомбы ФАБ-500Т/М-62.

БПЛА оснащен современным мультиспектральным оптико-электронным модулем Z-16IRQ-V/L с лазерным дальномером и тепловизором, что позволяет ему обнаруживать цели даже в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, дрон может быть оснащен датчиками для анализа газов и радиации (модули Z-16GAS-M-VR и Z-16GAMMA-VR), что расширяет его возможности в обнаружении скрытой вражеской техники.



