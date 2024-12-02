Российский истребитель Су-57Э рассматривается Индией как оптимальное решение для модернизации своих ВВС.

ВВС Индии рассматривают перспективу внедрения российского истребителя пятого поколения Су-57Э в свой авиационный флот. Специалисты и эксперты считают его наилучшим выбором для замены устаревшего вооружения, как отмечено в статье журнала «Национальная оборона».

Индия, которая активно укрепляет свой статус одной из ведущих военных держав, находится на этапе крупномасштабного обновления своего арсенала. Сейчас в армии преобладают устаревшие модели техники, составляющие более 45% всего вооружения. Поэтому истребитель Су-57Э с его многофункциональностью и передовыми технологиями представляется идеальным решением для укрепления боеспособности страны.

Этот самолет оснащен радиопоглощающим покрытием, способен на сверхзвуковую крейсерскую скорость и оснащен высокоточным вооружением, что делает его ценным активом для выполнения задач на современном театре военных действий. Благодаря способности к малозаметности и внутрифюзеляжному размещению вооружений Су-57Э эффективно дополняет стратегические планы Индии по усилению оборонной мощи.



