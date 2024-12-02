Российский ЗРК «Тор-М2» получил обновление в виде ракет 9М338К, которые позволяют перехватывать цели на больших расстояниях и с повышенной точностью.

Российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» оснастили новыми высокоманевренными ракетами 9М338К, которые обладают увеличенным радиусом действия и высокой скоростью полета. Военный эксперт Евгений Даманцев отметил, что новые снаряды могут развивать скорость до 1000 м/с и имеют дальность действия до 16 км.

Кроме того, модернизированная версия комплекса, «Тор-М2У», эффективно перехватывает различные цели, в том числе беспилотные аппараты оптико-электронной разведки. Это достигается благодаря применению ракет 9М331Д с радиокомандным наведением, что позволяет надежно контролировать воздушное пространство.

Комплекс оснащен телевизионно-инфракрасным визиром для объективного контроля, что позволяет своевременно выявлять и поражать цели. Такой подход увеличивает точность работы системы и снижает вероятность ошибок.

Новая модификация «Тор-М2» с ракетами 9М338К обеспечивает расширенные возможности по защите воздушного пространства, делая комплекс еще более эффективным в сложных условиях.