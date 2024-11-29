Криптовалюта признана имуществом: в России заработал новый налоговый закон

Владимир Путин утвердил законодательные изменения, которые теперь признают криптовалюту в России в качестве имущества и устанавливают правила её налогообложения. Согласно новому закону, транзакции с криптовалютой освобождаются от НДС, а также предусмотрены налоговые послабления для компаний, работающих в рамках специального экспериментального правового режима.

Майнерам и компаниям, участвующим в криптоинфраструктуре, теперь необходимо сообщать налоговым службам информацию о своих пользователях, в противном случае они рискуют получить штрафы до 40 тысяч рублей. Заработки от майнинга будут облагаться налогом как доход, считаемый по текущим рыночным курсам: для частных лиц ставка составит 13% на доход до 2,4 млн рублей и 15% на сумму, превышающую этот порог.

Организации, получающие прибыль от майнинга, начнут платить 25% налог с 2025 года. Это нововведение направлено на улучшение прозрачности в этой быстро развивающейся отрасли. Строгое налогообложение также означает, что майнеры и продавцы криптовалют не могут применять льготные налоговые системы, такие как упрощенная или патентная системы налогообложения и налог на профессиональный доход.



