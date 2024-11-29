Президент Путин заявил о подготовке Генштаба к использованию комплекса "Орешник" для высокоточных ударов по стратегическим объектам на Украине, подчёркивая готовность России к сдерживанию угроз и защите национальной безопасности.

На последнем заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президент России Владимир Путин анонсировал активное использование ракетного комплекса "Орешник" для стратегических операций. Он упомянул, что Генштаб и Министерство обороны России уже подобрали ряд целей на территории Украины, которые могут включать как военные, так и промышленные объекты оборонного значения.

Путин подчеркнул, что удары "Орешником" будут нацелены исключительно на объекты, представляющие стратегическую угрозу. Эти операции, по его словам, имеют масштаб воздействия, сопоставимый с применением ядерного оружия, но без сопутствующего массового разрушения. Это подходит под стратегию минимизации гражданских потерь и ущерба для инфраструктуры.

Кроме того, президент упомянул, что в арсенале России присутствуют и другие высокоточные комплексы, аналогичные "Орешнику". Эти системы способны обеспечивать высокую точность и эффективность в ответ на потенциальные угрозы, тем самым укрепляя позиции страны в области стратегической безопасности.

Представление новых систем вооружения подтверждает решимость России в вопросах обороны и безопасности. Использование таких комплексов как "Орешник" позволяет стране точно реагировать на угрозы, укрепляя её стратегическую стабильность без применения массивных ударов.