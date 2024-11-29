Зенитный комплекс "Тор-М2" впервые перехватил ракету "Нептун-МД" с радиусом действия до 550 км, продемонстрировав высокую эффективность в условиях сложных средств радиоэлектронной борьбы и современного ПВО.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" продемонстрировал свои возможности, впервые успешно перехватив многоцелевую ракету Р-360М "Нептун-МД" с радиусом действия до 550 километров. Этот успех свидетельствует о высоком уровне защиты воздушного пространства, который обеспечивает современная система ПВО. Перехват был осуществлен благодаря эффективной работе системы наведения и способности распознавать цели с высокой отражающей поверхностью.

Ракета "Нептун-МД" была оснащена инфракрасной головкой самонаведения, что делает её менее уязвимой для средств радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, эффективность ЗРК "Тор-М2" позволила успешно отразить угрозу, продемонстрировав способность системы реагировать на современные вызовы. Специалисты отмечают, что высокоэффективная отражающая поверхность ракеты облегчает её обнаружение и уничтожение.

Эксперт Евгений Даманцев подчеркнул, что "Тор-М2" обладает широкой возможностью поражения различных целей, включая самолёты, вертолёты, дроны и управляемые ракеты. Такой универсальный подход позволяет комплексу быть надежным инструментом для защиты в сложных условиях современного поля боя.

Перехват "Нептуна-МД" стал важным показателем возможностей системы ПВО и подчеркнул готовность российских вооруженных сил использовать новейшие технологии для обеспечения безопасности воздушного пространства.