Усиление защиты Т-72Б3 за счет новой конфигурации динамической защиты «Контакт-5» и дополнительных бронелистов увеличило стойкость танка против современных ПТУР и кумулятивных боевых частей, делая его более эффективным и устойчивым на поле боя.

Российские специалисты нашли новый способ усилить защиту основного боевого танка Т-72Б3, используя хитрую конфигурацию динамической защиты «Контакт-5» и стальных бронелистов. Это нововведение позволило значительно повысить защищенность танка от современных противотанковых угроз и сделать его более стойким в боевых условиях.

На верхнюю лобовую деталь танка, помимо стандартного комбинированного бронирования и элементов «Контакт-5», были добавлены внешние массивы «Контакт-1» и дополнительные 7-мм бронелисты. Такое усиление помогло достичь эквивалентной стойкости против противотанковых управляемых ракет (ПТУР) с тандемными боевыми частями, что повысило бронепробиваемость до 1100 мм за динамической защитой.

Также дополнительные меры по укреплению защиты касаются бортов танка и надгусеничных полок, где были установлены противокумулятивные решетчатые экраны и бронелисты толщиной до 10 мм. Эти улучшения позволяют Т-72Б3 эффективно противостоять ПТУР «Стугна-П» и «Milan-2T» в углах безопасного маневра до 25 градусов. На верхней проекции башни разместили развитый противокумулятивный козырек для защиты от кумулятивных боевых частей, которые могут быть сброшены с FPV-дронов.

Эти усовершенствования делают Т-72Б3 более приспособленным к современным вызовам и повышают его выживаемость на поле боя. Танки становятся менее уязвимыми для противотанковых средств, что увеличивает их боевую эффективность в сложных условиях противостояния.