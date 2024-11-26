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Mirakl
Российский "Панцирь-С1" впервые сбил перехватил американский дрон Switchblade-600
Впервые в истории "Панцирь-С1" смог перехватить передовой американский дрон Switchblade-600, что подчеркивает эффективность российского ПВО против современных беспилотных угроз.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" успешно перехватил американский беспилотник Switchblade-600. Этот дрон, оснащенный для выполнения разведывательных и ударных миссий, благодаря своей высокоточной оптической системе способен поражать бронированные цели на расстоянии до 45 км и проникать через броню толщиной до 800 мм. Тем не менее, российская система ПВО справилась с этой задачей, что демонстрирует ее готовность противостоять современным угрозам.

Военный эксперт Евгений Даманцев предполагает, что помимо "Панциря", в перехвате мог принять участие и другой комплекс - "Тор-М2". Он также подчеркивает, что нельзя недооценивать потенциал Switchblade-600 из-за его малой радиолокационной заметности и большого радиуса действия.

Этот инцидент подчеркивает, что российские противовоздушные силы эффективно адаптируются к борьбе с новейшими беспилотниками, что критически важно для поддержания безопасности на поле боя.

#новости #военная техника #минобороны #беспило #военная тактика
Источник: www1.ru
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