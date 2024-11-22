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Mirakl
Ракета Х-38 укрепляет возможности ВКС России в точном поражении целей
Российская ракета Х-38, оснащенная лазерными головками самонаведения и сотрудничающая с беспилотниками для точного целеуказания, усиливает возможности ВКС России в точном поражении стратегически важных объектов врага.

Российская ракета Х-38, разработанная корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», демонстрирует высокую эффективность в поражении стратегически важных объектов. Оснащенная полуактивными лазерными головками самонаведения, ракета способна точно уничтожать такие цели, как мосты и склады, нарушая логистические операции.

Ракета активно используется военно-космическими силами России и включена в арсенал самолетов Су-34НВО, Су-30 СМ1/2 и Су-35С. Важной особенностью Х-38 является ее способность сотрудничать с беспилотными летательными аппаратами, такими как «Орлан-30», ZALA 421-16E HD и «Гранат-4», которые обеспечивают точное целеуказание благодаря подсветке целей.

Модификации ракеты включают двухрежимные твердотопливные ракетные двигатели, обеспечивающие скорость до 1,7 Маха и радиус действия до 70 км в зависимости от высоты пуска. Это позволяет военным эффективно адаптировать использование ракеты под различные боевые условия и типы миссий.

Точность и мощность ракеты Х-38 значительно повышают возможности ВКС России в ведении операций, укрепляя их стратегическое преимущество на поле боя.

#новости #военная техника #ракета #минобороны #армия россии
Источник: www1.ru
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