Портативные УЗИ-аппараты от концерна «Калашников» помогут военным медикам эффективно оказывать помощь на поле боя, обеспечивая качественную диагностику и продвинутое обезболивание.

"Калашников" начинает поставки новейших портативных УЗИ-аппаратов на фронт, специально разработанных для использования в экстремальных условиях. Устройства, весом всего 400 граммов, могут работать без подзарядки до шести часов и оснащены необходимыми датчиками для оценки состояния раненых прямо на поле боя.

Эти аппараты предназначены для быстрой диагностики и помощи в решении, как оказать первую медицинскую помощь. Они устойчивы к влаге, пыли и ударам, что делает их идеальными для фронтовых условий. Аппараты оборудованы тремя типами датчиков, позволяющими проводить различные типы диагностики, включая определение жидкости в легких и брюшной полости, что важно для немедленного реагирования в критических ситуациях.

Новинка, представленная впервые на выставке "Воин Экспо 2024", уже демонстрирует высокие технологические характеристики и доступность, будучи дешевле аналогов на 30-50%, что делает его доступным инструментом для фронтовой медицины. Совместимость с Android-устройствами делает УЗИ-аппарат универсальным в использовании.