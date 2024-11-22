В России успешно проведены испытания нового бронежилета «Ярл» для саперов, разработанного с использованием современных материалов для обеспечения высокой защиты и удобства в использовании.

В России успешно завершены испытания нового бронежилета «Ярл», предназначенного для саперов. Он создан из пара-арамидного волокна и сверхвысокомолекулярного полиэтилена, что обеспечивает высокую защиту при небольшом весе. Это особенно важно в условиях гуманитарного разминирования.

Разработчики уделили внимание тому, чтобы увеличить площадь защиты бронежилета, сохраняя при этом его легкость и противоосколочную стойкость. Такие характеристики делают бронежилет идеальным для длительного ношения в сложных условиях.

В комплекте с бронежилетом испытывался и специализированный набор сапера от компании «Комплит техник», включающий немагнитные инструменты и маркеры, что снижает риск случайного срабатывания мин. Это повышает безопасность и эффективность процесса разминирования.

Испытания подтвердили, что новая защитная экипировка отвечает всем требованиям безопасности и комфорта, демонстрируя приверженность российских производителей к инновациям в области защиты саперов.