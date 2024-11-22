Обновленные зенитные установки ЗУ-23-2 с тепловизорами позволяют бороться с беспилотниками днем и ночью, что делает их незаменимыми в современном бою.

Советские зенитные установки ЗУ-23-2 прошли серьезную модернизацию, что позволяет им эффективно уничтожать беспилотные летательные аппараты в любое время суток. Благодаря добавленному тепловизору и телевизионной камере, теперь "зушки" могут работать круглосуточно, поражая цели как в небе, так и на земле. Модернизация стала возможной благодаря усилиям конструкторов Кизлярского электромеханического завода совместно с Минпромторгом России.

Экспериментальный образец модернизированной установки уже был направлен на испытания в Российский институт спецназа имени В. В. Путина, расположенный в Чечне. Испытания показали, что "зушка" с новыми возможностями успешно справляется с поставленными задачами и отвечает требованиям современного боя. По словам главного конструктора Сергея Севастьянова, новая оптикоэлектронная система обеспечивает всесуточность применения, значительно увеличивая потенциал этого проверенного временем оружия.

Старый добрый ЗУ-23-2 теперь может поражать цели даже в полной темноте, что делает его незаменимым средством в борьбе с современными беспилотниками. На фоне растущей угрозы со стороны дронов, модернизация таких установок приобретает критическую важность для обороноспособности страны. Тепловизор и телевизионная камера позволяют точно обнаруживать и отслеживать цели, независимо от погодных условий и времени суток.

Таким образом, модернизированные зенитные установки ЗУ-23-2 получают вторую жизнь, адаптируясь к современным требованиям ведения боя. Обновление системы делает ее универсальной и позволяет эффективно противостоять новым угрозам, таким как малые беспилотники, что в очередной раз подчеркивает значение модернизации советских образцов вооружения для современной армии.