Российские системы ПВО перехватили редкий британский дрон T150 Malloy, использовавшийся для разведки и транспортировки боеприпасов.

На передовой линии российские средства противовоздушной и противоракетной обороны успешно перехватили тяжелый многоцелевой дрон T150 Malloy, разработанный британской компанией Malloy Aeronautics Ltd. Этот дефицитный дрон использовался для оптико-электронной разведки на глубину до 70 километров, что делает его важным элементом в сборе информации для оперативных действий. Применение ретрансляторов позволяло расширять зону покрытия и улучшать возможности разведки в сложных условиях.

T150 Malloy — не просто разведывательный дрон, но и платформа для доставки боеприпасов. Он оснащен радиокомандными электромагнитными узлами, позволяющими сбрасывать минометные мины и другие боеприпасы с воздуха. Это делает его универсальным инструментом на поле боя, способным выполнять как разведывательные, так и боевые задачи. Тем не менее, российские ПВО сумели оперативно отреагировать на угрозу и успешно перехватить аппарат, что подтверждает высокую эффективность системы противовоздушной обороны в зоне боевых действий.

В открытых источниках также появилась информация о поставках более мощных британских дронов T400 Malloy, способных нести грузы до 180 килограммов. Эти модели могут развивать скорость до 123 км/ч и использоваться для различных задач — от разведки с оптико-электронными модулями до транспортировки боеприпасов. Однако, несмотря на их грузоподъемность и возможности, перехват T150 показывает, что современные средства ПВО эффективно справляются с угрозами, поступающими от беспилотных аппаратов, независимо от их сложности и предназначения.