Новейшая САУ «Вена» с 120-мм орудием на базе БМП-3 предназначена для уничтожения целей на расстоянии до 13 км, обладает высокой мощностью и универсальностью, обеспечивая значительную поддержку на поле боя.

Российская армия пополнилась новейшим орудием — самоходной артиллерийской установкой (САУ) 2С31 "Вена". Созданная на базе гусеничного шасси БМП-3, эта установка оснащена 120-мм орудием, которое предназначено для точного поражения огневых точек, живой силы и техники противника.

"Вена" обладает высокой мощностью и многофункциональностью. САУ может использовать осколочно-фугасные снаряды и миномётные мины, обеспечивая эффективность в различных боевых условиях. Снаряды калибра 120 мм обладают мощностью, сопоставимой со снарядами калибров 152 и 155 мм, что позволяет наносить значительный урон даже по укреплённым целям на дистанции до 13 километров.

Скорострельность установки достигает 10 выстрелов в минуту, а общий боекомплект включает 70 снарядов, что делает "Вену" важным элементом поддержки на поле боя. Благодаря шасси БМП-3, САУ легко преодолевает водные преграды и окопы, что значительно увеличивает её мобильность и тактическую гибкость.

Сочетание автономности, огневой мощи и мобильности делает САУ "Вена" ценным активом российской армии в условиях проведения длительных боевых операций. Запас хода до 600 километров позволяет использовать орудие в различных театрах военных действий без необходимости частой дозаправки.