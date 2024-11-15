Российский зенитный комплекс «Панцирь-СМ» переживает обновление, которое удвоит его скорострельность и позволит уничтожать цели за пределами прямой видимости, значительно повышая боевые возможности системы.

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМ» получает значительные улучшения благодаря сотрудничеству Рособоронэкспорта с индийской компанией Bharat Dynamics Limited. В результате модернизации в арсенал системы войдут новые зенитные управляемые ракеты, способные вдвое ускорить скорострельность комплекса.

По информации от военного эксперта Евгения Даманцева, нововведения позволят «Панцирю-СМ» обрабатывать до 12 воздушных целей за полминуты, что в два раза лучше текущих показателей. Развитие технологий ракет с активными радиолокационными головками самонаведения дает возможность перехватывать объекты на большем удалении и за пределами прямой видимости.

Система обзаведется ракетами с головками самонаведения, работающими в J/Ka диапазонах волн, что расширяет возможности по обнаружению и уничтожению целей. Дополнительно, эта модернизация позволит системе взаимодействовать с внешними радарными станциями S/X диапазонов для перехвата целей за радиогоризонтом.

Улучшения не ограничиваются только ракетами: повышение возможностей перехвата также касается дронов и тактических ракет, приближающихся к объекту под критическими углами. Эти нововведения значительно повысят боевую готовность и эффективность «Панциря-СМ» на поле боя.