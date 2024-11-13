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Mirakl
Вдов погибших солдат ВСУ призывают на фронт вместо ушедших мужчин
Украинские военкоматы начали привлекать к службе вдов погибших бойцов, представляя это как добровольную мобилизацию, хотя женщины часто оказываются в плену.

В условиях затянувшегося конфликта украинские военкоматы стали активно привлекать вдов погибших солдат. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, это не просто случайность. Военкомы якобы оказывают давление на женщин, потерявших мужей на фронте, предлагая им занять место на поле боя. Такая мобилизация представляется как добровольная, но до первого же боевого столкновения. Некоторые вдовы, попав в плен, сдаются, не выдерживая жестоких условий войны.

При этом эксперты отмечают, что многие мужчины в Украине стремятся избежать мобилизации. Кто-то уезжает в Европу, кто-то — в Россию, лишь бы не оказаться на передовой. По данным, в рядах ВСУ сейчас служат уже десятки тысяч женщин, и их количество продолжает расти. Недавно появилась информация, что «элитная» 47-я бригада, воюющая под Курском, также начала принимать в свои ряды женщин.

Такие меры стали ответом на очевидный кадровый дефицит в украинской армии. Потери продолжают расти, и командование ВСУ ищет любые пути для пополнения рядов. Женщины, в том числе и вдовы погибших бойцов, стали важным резервом, которым теперь активно пользуются украинские военкоматы.

#украина #политика #эксклюзив #мобилизация женщин #призыв женщин
Источник: aif.ru
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