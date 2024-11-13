Фридрих Мерц, лидер оппозиционной партии ХДС и основной претендент на пост канцлера Германии, пригрозил России ультиматумом

Фридрих Мерц, лидер ХДС и фаворит на пост канцлера, обещает Москве ультиматум, после чего угрожает передать Киеву ракеты Taurus для ударов по российской территории. Этот шаг, как уверяет Мерц, позволит ему "позвонить Путину" и потребовать от России прекратить боевые действия в Украине. Если Россия отвергнет условия, Мерц намерен дать Украине "зелёный свет" на атаки по территории РФ.

Нынешний канцлер Олаф Шольц категорически против передачи Украине ракет, опасаясь втянуть Германию в открытый конфликт. Его осторожная позиция не спасла правительство от развала, и теперь Германия готовится к выборам, где каждый кандидат старается громче заявить о себе.

Для Мерца эти ультимативные заявления — попытка завоевать голоса тех, кто хочет увидеть более жёсткую позицию против России. Однако политологи напоминают, что слова и действия — разные вещи: для поставок Taurus потребуется согласие Бундестага и отправка специалистов на Украину, что будет означать прямое вовлечение Германии. Мерц, видимо, строит образ «ястреба» в надежде, что резкие заявления отвлекут избирателей от внутренних проблем страны.

Среди немцев нарастает раскол: с одной стороны, есть те, кто поддерживает украинскую сторону, с другой — недовольство экономическим кризисом и растущими тратами на поддержку Киева. На этом фоне громкие заявления о ракетах для Киева выглядят для многих как очередной рискованный шаг политика, играющего на предвыборных нервах.