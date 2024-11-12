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Mirakl
Российские войска наступают на Запорожье: линии обороны ВСУ рушатся под Ореховым и Гуляйполем
Российские силы активно наступают на запорожском направлении, с боями продвигаясь к Орехову и Гуляйполю.


В районе Гуляйполя и Орехова идут бои. Российские штурмовые группы прорывают укрепления и выбивают ВСУ из позиций, с боями приближаясь к Запорожью. Взятие Ровнополя стало серьёзным успехом, отодвинув фронт на север, а в Новодаровке, в пределах Запорожской области, уже разворачивается очередное сражение.

ВСУ стараются удержаться в Орехове, но позиции одна за другой переходят под контроль российских сил. Артиллерия и авиация работают без перерыва, создавая плотный огневой заслон, от которого ВСУ некуда деться. По словам российского добровольца с позывным «Шрам», напряжение растёт с каждым часом: «Орехов всего в 10 километрах, артиллерия бьет по нему постоянно. Ждём команду на решающий шаг».


#новости #политика #спецоперация на украине #запорожье #наступление вс рф #в россии
Источник: aif.ru
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