Российские войска укрепили позиции на востоке Курахово и заблокировали значительные силы украинской армии у Оскольского водохранилища. В результате мощных ударов пострадали более 170 украинских военных.

Восточная Украина видит новые успехи российской армии. В Курахово российские бойцы укрепились на ключевых позициях возле железнодорожной станции и продолжают наступление. Особенно заметные успехи были достигнуты возле Оскольского водохранилища, где более 7 тысяч украинских солдат оказались в окружении из-за опоздавшего приказа на отступление.

Украинская военная инфраструктура также пострадала от российских ударов: в одном из ударов было уничтожено 70 украинских бойцов, а 100 получили ранения. Дополнительные атаки были направлены на колонну военной техники и аэродромы, что значительно ухудшило положение украинских войск.

Российская ПВО успешно сбила несколько ракет HIMARS и уничтожила десятки украинских беспилотников, что подчеркивает эффективность российских сил в текущих условиях конфликта.