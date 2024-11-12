На фоне тренировок в рамках Airshow China 2024 российский Су-57 демонстрирует превосходные боевые возможности, успешно противостоя американским ЗРК Patriot.

На авиасалоне Airshow China 2024 российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал уникальные летные качества, успешно противостоящие американским системам противовоздушной обороны Patriot. Специалисты Центра АСТ отметили, что серийные модели Су-57 эффективно действуют в "оспариваемом" воздушном пространстве, что ставит под вопрос превосходство ЗРК Patriot.

Во время тренировок летной программы выставки в Чжухае, прототип Су-57 демонстрировал высокую маневренность и способность к выполнению сложных боевых маневров. Военный эксперт Евгений Даманцев уточнил, что российские истребители могут оперировать на дистанции до 1000 км от американских батарей без необходимости перехода на низковысотный полет, что значительно увеличивает их боевую стойкость и эффективность.

Добавление радиолокационных модулей АФАР Н036Б-1-01Л и Н036Б-1-01Б на Су-57 позволяет проводить разведку наземных целей с высокой точностью до 0,5-0,7 м, идентифицировать такие объекты, как пусковые установки РСЗО или группы танков на расстоянии до 150 км.