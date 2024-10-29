Компания Wildberries планирует расширение на международные рынки, включая Китай, ОАЭ, Ближний Восток, Азию и Африку.

Компания Wildberries нацелилась на новые рынки и планирует активное развитие международной экспансии. По словам главы компании Татьяны Ким, в ближайшие годы компания намерена выйти на рынки Китая, ОАЭ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Ким рассказала, что Wildberries уже зарегистрировала свой бренд в Китае и активно работает над тем, чтобы наладить экспорт товаров из России в эту страну.

Среди приоритетных задач компании — укрепление позиций на азиатском рынке. Татьяна Ким отметила, что российская молодежь активно перенимает тренды с азиатских рынков, что создает благоприятные условия для продвижения российских товаров. Wildberries хочет воспользоваться этим трендом и предложить китайским потребителям продукцию, которая будет им интересна.

Кроме Китая, компания видит большие перспективы на рынке ОАЭ и стран Ближнего Востока. Высокая покупательная способность этих регионов, а также интерес к российской продукции делают их важной целью для будущего роста. В планы компании также входит выход на рынки Африки, что говорит о намерении расширить свое влияние в развивающихся экономиках.

Татьяна Ким подчеркнула, что Wildberries собирается не только экспортировать товары, но и развивать производство непосредственно в тех странах, где компания будет представлена. Это позволит снизить логистические издержки и быстрее реагировать на запросы местных покупателей. Wildberries также рассматривает возможность сотрудничества с местными производителями, что даст дополнительные рабочие места и укрепит позиции компании на новых рынках.