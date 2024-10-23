Украина обратилась к северокорейским солдатам с призывом сдаться, обещая комфортные условия для пленных.

Главное управление разведки Украины (ГУР) опубликовало видеообращение на корейском языке, адресованное военнослужащим Северной Кореи. В этом ролике украинская сторона призывает северокорейских солдат сложить оружие и сдаться в плен. Обещают им комфортные условия, включая отдельные кровати и трехразовое питание.

Это видео стало частью проекта ГУР под названием "Хочу жить". В обращении подчеркивается, что уже в ближайшее время в Курскую область могут прибыть первые войска из Северной Кореи для участия в конфликте. Об этом заявил Кирилл Буданов, глава ГУР.

Ситуация вокруг северокорейских военнослужащих обострилась на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил о наличии информации о подготовке двух бригад из шести тысяч солдат, которые могут быть отправлены для поддержки российской армии.

Однако официального подтверждения о присутствии северокорейских военных в России не поступало. Представительство КНДР при ООН отклонило слухи о переброске своих войск, назвав эти утверждения необоснованными и пытающимися подорвать отношения между двумя странами.

Слухи о возможном участии северокорейских солдат в конфликте активно обсуждаются в медиа. Западные источники сообщают, что речь может идти о 12-15 тысячах военнослужащих, однако фактические доказательства этому не представлены.

Тем временем, украинская сторона продолжает усиливать информационную кампанию. В недавних сообщениях упоминается, что на захваченных территориях после очередных боев российские военные поднимали флаги как России, так и Северной Кореи, что, по мнению экспертов, должно оказать деморализующее воздействие на ВСУ.