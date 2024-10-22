Российские войска успешно уничтожили станцию РЭБ «Нота» ВСУ в Курской области с помощью беспилотника.

22 октября 2024 года в Курской области российские военнослужащие провели успешную операцию, в ходе которой была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Нота» украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, продемонстрировав кадры с места событий.

Операцию осуществили военнослужащие группировки «Север», которые использовали беспилотный ударный комплекс «Иноходец». Удар пришелся точно в цель, что привело к полному уничтожению украинской техники и её расчетов.

В тот же день российские летчики, управляя вертолетом Ми-28НМ, также провели атаки на позиции ВСУ в приграничной зоне. Военные нанесли удары по опорным пунктам, используя информацию от авиационного наводчика, который подтвердил, что цели были успешно поражены. После атаки вертолеты выполнили маневрирование на малой высоте и использовали тепловые ловушки для защиты от угроз с переносных зенитно-ракетных комплексов, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и координации действий.

Это действие стало ответом на недавние провокации со стороны украинских войск, которые атаковали позиции России в этом регионе в начале августа. После этих инцидентов обстановка в Курской области была признана чрезвычайной, что побудило российские вооруженные силы к активизации своих операций.



