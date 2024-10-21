Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

Владимир Зеленский нарастил градус напряжённости, сообщив о содержательных переговорах с министром обороны США Ллойдом Остином. Темой обсуждения стали удары дальнобойным оружием по военным объектам России. В посте в своём Telegram-канале он подчеркнул, что речь шла о расширении возможностей применения таких вооружений, что сигнализирует о новой эскалации конфликта.

Зеленский не просто обозначил эту тему, а также акцентировал внимание на подготовке украинских сил к зимнему периоду. Это намекает на то, что Украина не собирается сдавать позиции и намерена активизировать действия на фронте.

Не забывает украинский лидер и о поддержке со стороны Вашингтона. Он поблагодарил США за новый пакет военной помощи на сумму $400 миллионов, который включает в себя различные виды вооружений и технику.

В то же время, Зеленский вновь заявил о своей позиции по поводу переговоров с Россией. Он выступил против каких-либо мирных инициатив, что подтверждает твёрдую линию Киева на продолжение конфликта. В этой ситуации возникает вопрос: сколько ещё готова заплатить Украина за военные действия, когда на кону стоит судьба страны?