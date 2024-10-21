Российские космонавты тестируют новую систему страховки для работы за пределами МКС.

Российские космонавты начали испытания новой страховочной системы, которая предназначена для использования во время выхода за пределы Международной космической станции. Специалисты протестировали её в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, где условия максимально приближены к невесомости.

Вместо стандартных коротких фалов, ограничивающих движение, новая система позволяет регулировать длину троса. Это даст космонавтам возможность перемещаться на два метра дальше, что ускорит их передвижение между объектами. В ходе испытаний космонавты Андрей Федяев и Александр Мальцев отрабатывали как стандартные задачи, так и нештатные ситуации, включая помощь напарнику, потерявшему способность двигаться.

Во время тестов специалисты фиксировали медицинские данные участников и отслеживали скорость выполнения операций. Первые испытания подтвердили эффективность новой системы, которая обещает повысить безопасность работы за пределами станции и улучшить мобильность космонавтов.