Российские космонавты начали испытания новой страховочной системы, которая предназначена для использования во время выхода за пределы Международной космической станции. Специалисты протестировали её в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, где условия максимально приближены к невесомости.
Вместо стандартных коротких фалов, ограничивающих движение, новая система позволяет регулировать длину троса. Это даст космонавтам возможность перемещаться на два метра дальше, что ускорит их передвижение между объектами. В ходе испытаний космонавты Андрей Федяев и Александр Мальцев отрабатывали как стандартные задачи, так и нештатные ситуации, включая помощь напарнику, потерявшему способность двигаться.
Во время тестов специалисты фиксировали медицинские данные участников и отслеживали скорость выполнения операций. Первые испытания подтвердили эффективность новой системы, которая обещает повысить безопасность работы за пределами станции и улучшить мобильность космонавтов.