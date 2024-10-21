В Сети распространились видео, на которых можно увидеть штатную версию многоцелевой тактической ракеты Х-59МК2 для внешнего размещения на истребителе Су-57.

В последние дни в сети появилось видео, демонстрирующее многоцелевую тактическую ракету Х-59МК2, размещаемую на истребителе Су-57. По мнению экспертов, этот шаг открывает новые горизонты для российских ВКС, позволяя выполнять удары с безопасного расстояния.

Аналитик Евгений Даманцев подчеркивает, что экипажи Су-57 могут запускать Х-59МК2, находясь на оперативной глубине 150-200 км. Это значит, что пилоты могут оставаться вне досягаемости большинства средств ПВО ВСУ, используя тактику низковысотных полетов на высотах от 350 до 700 метров. Такая маневренность значительно повышает шансы на успешное выполнение боевых задач.

Несмотря на потенциальную угрозу со стороны поставляемых западных самолетов ДРЛО Saab-340 AEW&C, оснащенных радаром PS-890, обнаружить Су-57 на фоне земной поверхности на расстоянии 400-500 км будет крайне сложно. Это дает российским истребителям ощутимое преимущество в воздушных боях.

Если же потребуется провести удары на глубину до 250 км, пилоты Су-57 столкнутся с необходимостью выхода на рубежи возможного обнаружения радарами PS-890. Для этого, вероятно, будет использована внутрифюзеляжная версия Х-59МК2, адаптированная для скрытного размещения в отсеках истребителя. Это уменьшит радиолокационную сигнатуру и повысит эффективность операций.



