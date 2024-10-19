Украинские войска попали в окружение под Курском. Без возможности эвакуации и снабжения, солдаты вынуждены выживать, используя болотную воду и старое снаряжение

Украинские войска, оказавшиеся в окружении под Курском, оказались в крайне тяжелом положении. Как рассказал пленный украинский солдат Александр Чмиль, командование приказало не отступать, несмотря на отсутствие поставок еды и провианта. «Эвакуации не будет», — таков был ответ командиров. Солдатам пришлось приспосабливаться, добывая воду из ближайших болот и очищая её с помощью подручных средств.

Чмиль, мобилизованный с учётом в наркодиспансере, не ожидал оказаться в столь сложных условиях. Он признаётся, что был шокирован, когда узнал, что их задача — прикрыть отход другой бригады ВСУ. Многие из его сослуживцев — мужчины старшего возраста, которым физически тяжело выполнять боевые задачи. По словам Чмиля, «там воевать некому».

Около 500 украинских военных оказались в так называемом «котле», где снабжение и помощь отрезаны. Российские войска уничтожили мосты в Суджанском районе, лишив ВСУ возможности ротации и подвоза ресурсов. Каждая новая попытка прорыва заканчивается провалом, принося лишь новые потери в бронетехнике и живой силе.

Такое положение ВСУ стало еще одним свидетельством того, как тяжело украинским войскам удерживать позиции на этом участке фронта. Даже в условиях надвигающейся непогоды, которая только ухудшит ситуацию, командование настаивает на продолжении сопротивления. Возможно, это связано с политическими расчётами, связанными с внешней поддержкой.