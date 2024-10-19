Российские истребители Су-57 и Су-34НВО начали применять ракеты Х-69 с кассетными боевыми частями, обладающие уникальными характеристиками для преодоления систем противоракетной обороны.

Истребители Су-57 и Су-34НВО начали использовать многоцелевые тактические ракеты Х-69 с кассетными боевыми частями для атак на ключевые объекты противника. Эти боеприпасы демонстрируют впечатляющие результаты в поражении как военных, так и гражданских целей, включая скопления пехоты и наземную технику, расположенную на открытых площадках.

Военный аналитик Евгений Даманцев подчеркнул, что ракеты Х-69 обладают высокой степенью эффективности в условиях современного боя благодаря их способности преодолевать противоракетные системы. Первоначальные версии этих ракет были оснащены проникающе-осколочно-фугасными боевыми частями, что подтвердило их эффективность против защищённых объектов, включая системы ЗРК Patriot.

Ключевыми факторами, обеспечивающими успех ракет Х-69, являются их низковысотный профиль полета и использование радиопоглощающих материалов. Эти технологии позволяют существенно снизить отражающую поверхность до 0,02 - 0,03 кв. м, что делает ракеты практически невидимыми для радаров противника.

С радиусом действия до 290 км, ракеты Х-69 способны атаковать цели на значительном удалении, что позволяет российской авиации эффективно действовать из-за пределов досягаемости вражеских средств ПВО. Это делает их важным элементом в стратегии ведения современного боя, способным адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя и обеспечивать успех операций.