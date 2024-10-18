Владимир Зеленский описал три сценария развития конфликта на Украине после выборов в США, включая продолжение поддержки Запада, возможные территориальные уступки для вступления в НАТО и опасность снижения поддержки со стороны союзников.





Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех возможных сценариях развития ситуации в стране после завершения выборов в США. В ходе интервью он отметил, что исход выборов может существенно повлиять на дальнейшие действия как Киева, так и его западных союзников.

Первым сценарием, по словам Зеленского, является продолжение поддержки Украины со стороны западных стран. Однако, несмотря на эту поддержку, Зеленский подчеркнул, что многие союзники всё еще беспокоятся о потенциальных рисках. Эти опасения могут тормозить принятие решительных мер по оказанию помощи, что создаёт неопределенность в ситуации.

Второй сценарий предполагает более сложные переговоры с Россией. Зеленский упомянул, что западные чиновники обсуждают гипотетическое соглашение, при котором Киев может уступить некоторые территории в обмен на членство в НАТО. Эта идея вызывает противоречивые чувства, поскольку она ставит под сомнение территориальную целостность Украины и может вызвать недовольство среди украинского общества.

Третий сценарий связан с возможным снижением поддержки со стороны Запада, если результаты выборов приведут к изменению политической линии в США. В этом случае Украина может оказаться в уязвимом положении, что значительно усложнит её стратегические задачи.

Зеленский считает, что выборы в США — это важный момент не только для американцев, но и для Украины. Исход выборов может определить не только будущие отношения между Киевом и Вашингтоном, но и общий баланс сил в регионе. По мнению украинского президента, критически важно, чтобы международное сообщество продолжало поддерживать Украину, особенно в свете текущих вызовов.