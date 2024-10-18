Россия и Украина провели обмен тел погибших военных по формуле «501 на 89».

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих, на этот раз по формуле «501 на 89». Российская сторона получила 89 тел своих бойцов, а Украина — 501. Информацию об этом подтвердил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев, однако дополнительных деталей обмена не последовало.

Украина уточнила, что тела были возвращены с различных участков фронта — от Авдеевки и Бахмута до Луганской и Запорожской областей. Интересно, что в рамках этого обмена также было передано одно тело из Курской области, что подчеркивает широкую географию боевых действий.

Этот обмен тел стал очередным звеном в цепи подобных событий. В августе Россия передала 38 тел в обмен на 250 украинских, а в мае было возвращено 45 тел российских солдат в обмен на 212 украинских тел. Видимая диспропорция в количестве тел, передаваемых Украиной, может говорить о значительных потерях среди украинских военнослужащих.

Такие обмены — это не только результат боевых действий, но и отражение изменяющейся тактики. Российские войска активно используют тяжелое вооружение, что, по мнению некоторых экспертов, приводит к тому, что значительная часть тел украинских солдат остается неидентифицируемой. Владимир Рогов, представитель Запорожской области, считает, что подобные потери могут быть ещё более масштабными, чем те, что фиксируются в ходе обменов.

Каждый такой обмен подчеркивает, что, несмотря на военные столкновения, сохраняется необходимость минимального гуманитарного диалога.